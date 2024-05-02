CHP Aydın milletvekillerinden partinin il başkanlığına ziyaret
CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, partilerinin il başkanlığını ziyaret etti.
CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, partilerinin il başkanlığını ziyaret etti.
Milletvekillerinin ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Milletvekili Tezcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.
Tezcan, "Umut veren, kaygı bulutlarını kaldıran sonucu seçmenlerimiz ortaya çıkardı. Aydın'da ve bütün Türkiye'de esaslı bir değişime ihtiyaç olduğu mesajı sandıkta karşılığını buldu. Vatandaşımız hükümetteki değişim ihtiyacının hem işaretini hem de müjdesini verdi." ifadelerini kullandı.
Karakoz ise sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Yıldız da yerel seçimlerde koordineli çalışmalarından dolayı parti yönetimine teşekkür etti.
İl Başkanı Hikmet Saatçı ise seçim sürecini başarıyla atlattıklarını belirterek, genel seçimlerde iktidar olmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.