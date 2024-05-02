Aydın'da sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasında
Aydın'ın Didim ilçesinde sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akbük Mahallesi'nde 28 Nisan'da koşu yolunda ilerleyen 3-4 yaşlarındaki çocuk, oynarken sahipsiz bir köpeğe yaklaştı.
Bu sırada çocuğa saldıran köpek, ailesi ve çevredekilerce uzaklaştırıldı.
Çocuğun yaralanmadığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde çocuğun üzerine doğru hamle yapan köpeğin bölgeden uzaklaştırılması yer alıyor.
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