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        Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:26
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        Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlik kapsamında İletişim Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in saldırılarını protesto etti, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek verdi.

        Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ve "Filistin'de katliam var, "Müslüman zulme boyun eğmez" ve "Kampüsten direnişe selam" yazılı dövizlerle slogan atarak yemekhane binasına kadar yürüdü.

        Burada çimlerin üzerine İsrail'in yaptığı saldırılar sonucu yaralanan ya da ölen çocukların fotoğrafları ile onları temsilen çocuk ayakkabıları bırakıldı.

        Grup adına açıklama yapan Esra Abdurrahmanoğlu, İsrail'in yaptığı barbarlığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşındığını söyledi.

        ABD'de Filistin'e destek eylemleri düzenleyen üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını belirten Abdurrahmanoğlu, şöyle devam etti:

        "ABD'de öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

        Konuşmanın ardından öğrenciler oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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