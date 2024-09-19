Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Efeler ilçesindeki Bey Cami önünde toplanan gaziler ile dev Türk bayrağını taşıyan Efeler Anadolu Lisesi öğrencileri valilik önüne kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin ile Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi İsmail Ece, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.