Aydın'da fabrikaya düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, fabrikada çalışan 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve çalışma izinlerinin olmadığını belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mermer fabrikasına operasyon düzenledi.

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