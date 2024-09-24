Aydın'da fabrikaya düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 17 düzensiz göçmen çalıştıkları mermer fabrikasında yakalandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 17 düzensiz göçmen çalıştıkları mermer fabrikasında yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mermer fabrikasına operasyon düzenledi.
Ekipler, fabrikada çalışan 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve çalışma izinlerinin olmadığını belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Fabrikaya da idari para cezası uygulandı.
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