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        Aydın'da fabrikaya düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 17 düzensiz göçmen çalıştıkları mermer fabrikasında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:55
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        Aydın'da fabrikaya düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 17 düzensiz göçmen çalıştıkları mermer fabrikasında yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mermer fabrikasına operasyon düzenledi.

        Ekipler, fabrikada çalışan 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve çalışma izinlerinin olmadığını belirledi.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Fabrikaya da idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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