Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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