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        Aydın'da otobüs ve minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde servis hizmeti veren otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:49
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        Aydın'da otobüs ve minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde servis hizmeti veren otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        T.Ü. (56) idaresindeki 09 P 5535 plakalı servis otobüsü, Novada Kavşağı mevkisinde M.K'nın (54) kullandığı 09 P 2513 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki yolculardan 10'u yaralandı.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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