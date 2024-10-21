Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 365 gram skunk, 33 adet sentetik hap, 50 gram metamfetamin, 10 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. ve K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.