Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çavdar Mahallesi'nde cami imamı olan Veysi Yardımcı'nın (32) kullandığı 09 AKY 156 plakalı motosiklet, Çulhan Mahallesi'nde A.N. (69) idaresindeki 09 Y 1991 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan motosiklet, elektrik direğine çarptı.
Kazada, motosikletin sürücüsü Veysi Yardımcı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesine kaldırılan Yardımcı, kurtarılamadı.
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