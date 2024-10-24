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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:56 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:56
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Çavdar Mahallesi'nde cami imamı olan Veysi Yardımcı'nın (32) kullandığı 09 AKY 156 plakalı motosiklet, Çulhan Mahallesi'nde A.N. (69) idaresindeki 09 Y 1991 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savrulan motosiklet, elektrik direğine çarptı.

        Kazada, motosikletin sürücüsü Veysi Yardımcı yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesine kaldırılan Yardımcı, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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