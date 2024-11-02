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        Aydın'da evinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 01:24 Güncelleme: 02.11.2024 - 01:24
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        Aydın'da evinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yeni Mahalle 135 Sokak'ta bulunan ikinci kattaki evinin balkonundan 10 Ekim'de zemine düşmesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alparslan Turan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Turan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

        - Olay

        Nazilli ilçesinde 10 Ekim'de 3 yaşındaki Alparslan Turan, ikinci kattaki evinin balkonundan zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Çevredekiler tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen Turan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Çocuğun düşme anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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