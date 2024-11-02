Aydın'da evinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeni Mahalle 135 Sokak'ta bulunan ikinci kattaki evinin balkonundan 10 Ekim'de zemine düşmesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alparslan Turan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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