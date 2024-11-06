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        Aydın'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 01:25 Güncelleme: 06.11.2024 - 01:25
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        Aydın'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Serdal C. (45) idaresindeki 48 APY 400 plakalı otomobil, Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Serdal C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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