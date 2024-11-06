Aydın'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serdal C. (45) idaresindeki 48 APY 400 plakalı otomobil, Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Serdal C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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