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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:08 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:08
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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Ş.D. idaresindeki 35 CHJ 467 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya çarptı.

        Kazada yaya, ağır yaralandı.

        Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Sürücü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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