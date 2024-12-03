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        Nazilli ve Germencik'te Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:42
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        Nazilli ve Germencik'te Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki törende, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysun Bademli Akçil, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkan Yardımcısı Lütfi Karakoç ve Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Akçil, tüm dernek başkanlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Ünlü ise kentte büyük projelere imza atacaklarını söyledi.

        Törene Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile engelliler ve yakınları katıldı.

        - Germencik

        Germencik Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu salonunda yapılan programda engellilerin yaptığı resimler sergilendi, halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de engellilerin zeybek gösterisine eşlik etti.

        Etkinliğe, ilçeye vekaleten görevlendirilen İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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