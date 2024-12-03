Nazilli ve Germencik'te Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki törende, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysun Bademli Akçil, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkan Yardımcısı Lütfi Karakoç ve Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Akçil, tüm dernek başkanlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Ünlü ise kentte büyük projelere imza atacaklarını söyledi.

Törene Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile engelliler ve yakınları katıldı.