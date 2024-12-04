Aydın'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.F.T'nin kullandığı 09 ALC 901 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan B.E'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yaya, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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