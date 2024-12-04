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        Aydın'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:45 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:45
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        Aydın'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.F.T'nin kullandığı 09 ALC 901 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan B.E'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yaya, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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