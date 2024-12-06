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        Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyon ve otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:43
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        Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyon ve otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.E.B'nin (71) kullandığı 09 NL 189 plakalı cip Bayındır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen S.D'nin (43) yönetimindeki 32 ADF 081 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, 68 AS 362 plakalı otomobile çarparak durabildi.

        Kazada İ.E.B. yaralandı. Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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