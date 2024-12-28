Aydın'da özel harekat polislerinden rehine kurtarma ve meskun mahal tatbikatı

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, atış poligonu sahasındaki tatbikatta rehine kurtarma ve meskun mahaldeki hedefleri etkisiz hale getirme görevlerini icra etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.