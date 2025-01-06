Efeler'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü yolundaki varyantta ilerleyen D.B. (20) idaresindeki 20 AOZ 476 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada D.B. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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