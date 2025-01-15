Aydın'da üniversite yerleşkesinde elektroşok cihazı noktaları oluşturuldu

FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), yerleşkede meydana gelebilecek kalp krizi vakalarına en geç 4 dakikada müdahale edilebilmesi amacıyla 15 noktaya elektroşok cihazı yerleştirdi.

ADÜ Hastanesi Başhekimliği ve ADÜ İlk Yardım Merkezi Müdürlüğü, zamanla yarışın hayati önem taşıdığı kalp krizi ve ritim bozukluklarına kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen elektroşok cihazları, yerleşkede insan yoğunluğunun en fazla olduğu 15 noktaya yerleştirildi.

Cihazların konumu, vakalara en geç 4 dakikada ulaşılacak şekilde ayarlandı.

- Kullanımı sesli komutlarla tarif ediliyor

Cihazlar, uzman birine ihtiyaç duymayan kullanımı ile dikkati çekiyor. Üzerindeki yeşil tuşa basıldığında, yapılması gerekenler sırasıyla sesli ve görüntülü şekilde anlatılıyor. Cihazların bulunduğu kabinlerin üzerinde de cihazın kullanımının anlatıldığı karekod yer alıyor.

Cihaz, fenalaşan birinin vücuduna bağlandığında hastanın durumunu belirliyor. Elektroşok gerekmeyen hallerde "hastanın yaşamsal fonksiyonları yeterlidir, 112'yi arayıp bekleyin" uyarısı veren cihaz, kalbe şoklama gerektiği durumlarda sesli komutlarla yönlendirme yapıyor.

Çantanın açılması halinde ilgililere anlık bildirim gidiyor, böylece acil durum haber ediliyor.

- "Diğer üniversitelere de tavsiye ediyoruz"

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AA muhabirine, "sağlıklı yerleşke" anlayışıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin Türkiye'de örnek olacağını ifade eden Kent, "Türkiye'de üniversiteler arasında ilk kez biz bunu kullanmaya başladık. Bundan sonra diğer üniversiteler kullandığında da biz koordinatör olarak devam edeceğiz. Diğer üniversitelere de tavsiye ediyoruz." dedi.

ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil de cihazın Türkiye'de henüz yaygın olmadığını ifade etti.

Kalple ilgili vakalarda zamanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Avcil, şöyle devam etti:

"İlk 3 dakika düzgün bir müdahalede bulunulmazsa beyin hücrelerimiz ölmeye başlar. Bu tip kalp krizlerinin, ritim bozukluklarının da büyük bir bölümü ne yazık ki hastanenin içinde olmuyor. İlk üç dakikaya sağlık ekiplerinin ulaşması mümkün değil. Arkadaşları, çevresi, öğretmenleri ve diğer halkımız müdahale etmek zorunda. Avrupa'da bu müdahalelerin yapılması için programlar başlatıldığında biz görüyoruz ki yüzde 1'lerdeki yaşam şansları, yüzde 35'lere kadar çıkabiliyor."