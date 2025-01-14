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        Kalp krizi geçiren uzman çavuş, yaşamını yitirdi

        AYDIN'ın Söke ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz (38), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:25
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        Kalp krizi geçiren uzman çavuş, yaşamını yitirdi
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        AYDIN’ın Söke ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz (38), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Söke 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığı’nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dinlenme salonunda aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Yılmaz, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

        Giresun nüfusuna kayıtlı Yılmaz’ın bekar olduğu ve 18 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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