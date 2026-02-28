Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza kamera kaydında

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 17:50
        Atatürk Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Yolu'nda seyir halindeki M.Ç. idaresindeki 35 BEC 331 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki 61 ABL 077 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Y, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

