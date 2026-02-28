Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Nazilli'de park halindeyken yangın çıkan 2 araç kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Nazilli'de park halindeyken yangın çıkan 2 araç kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Bozyurt Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler başka bir otomobile sıçradı.


        İhbar üzerine olay yerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki araç kullanılamaz hale geldi.






