Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Eski MHP Ağrı Milletvekili Nidai Seven idaresindeki 06 PM 289 plakalı otomobil ile Ramazan Ubay yönetimindeki 09 J 0195 plakalı otomobil, Söke-Bodrum kara yolu Tayem Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada Seven ve yanındaki 3 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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