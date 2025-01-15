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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:37
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Eski MHP Ağrı Milletvekili Nidai Seven idaresindeki 06 PM 289 plakalı otomobil ile Ramazan Ubay yönetimindeki 09 J 0195 plakalı otomobil, Söke-Bodrum kara yolu Tayem Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada Seven ve yanındaki 3 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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