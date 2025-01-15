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        Nazillispor 3 puanla başlamayı hedefliyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi küme düşme korkusuyla tamamlayan Nazillispor, yeni teknik patronu Muzaffer Taşkın ve yeni yapılanmasıyla ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:37
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        Nazillispor 3 puanla başlamayı hedefliyor
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi küme düşme korkusuyla tamamlayan Nazillispor, yeni teknik patronu Muzaffer Taşkın ve yeni yapılanmasıyla ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Antalya kampını tamamlayıp ilçeye dönen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, cumartesi günü düşme hattındaki Giresunspor'la oynanacak ikinci devrenin ilk maçı öncesinde, "Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Nazilli'ye döndük. Bu hafta kendi sahamızda ve kendi taraftarlarımız önünde ligin ikinci yarısının ilk maçını Giresunspor ile oynayacağız. Biz ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Hedefimiz bu" dedi.

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