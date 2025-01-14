Aydın'ın konuğu Nilüfer

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyet alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın hafta içi mücadelesinde Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bursa ekibi Nilüfer'in ligde bu sezon tek galibiyeti bulunuyor.

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