GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, gözaltına alınan diğer sürücü tutuklandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, gözaltına alınan diğer sürücü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 09 KA 191 plakalı otomobil, Yazıdere Mahallesi'nde Mittat Bayan idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bayan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü M.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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