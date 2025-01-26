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        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, gözaltına alınan diğer sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:04
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        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, gözaltına alınan diğer sürücü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 09 KA 191 plakalı otomobil, Yazıdere Mahallesi'nde Mittat Bayan idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bayan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü M.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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