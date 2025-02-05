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        Aydın'da tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:08
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        Aydın'da tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.

        Bahattin Sönmez'in kullandığı 34 E 4138 plakalı tır, Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

        Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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