Aydın'da tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.
Bahattin Sönmez'in kullandığı 34 E 4138 plakalı tır, Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.
Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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