Aydın'da ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
Suat Karakuş'ın (70) kullandığı 09 TR 871 plakalı pikap, Aşağıkayacık Mahallesi Uzundallık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine girip ağaca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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