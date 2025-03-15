Köşk'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesindeki trafik kazasında kamyonetteki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesindeki trafik kazasında kamyonetteki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
T.K. (22) idaresindeki 20 H 6199 plakalı kamyonet, Başçayır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak kütlesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulansla Köşk İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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