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        Köşk'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesindeki trafik kazasında kamyonetteki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:14
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        Köşk'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesindeki trafik kazasında kamyonetteki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

        T.K. (22) idaresindeki 20 H 6199 plakalı kamyonet, Başçayır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak kütlesine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulansla Köşk İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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