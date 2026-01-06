Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir telekomünikasyon şirketine ait yaklaşık 65 metre uzunluğundaki kabloları çaldığı öne sürülen M.K'nin (32) Yenimahalle Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Aydın'da 71 yıl 9 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Aydın'da 71 yıl 9 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
        ADÜ'lü öğretim üyesine önemli görev
        ADÜ'lü öğretim üyesine önemli görev
        Başkan Özel: "Oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği içinde çalışmaya...
        Başkan Özel: "Oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği içinde çalışmaya...
        FETÖ üyesi firari ihraç polis yakalandı
        FETÖ üyesi firari ihraç polis yakalandı
        Nazilli'de 71 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
        Nazilli'de 71 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
        Nazilli'de 8 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
        Nazilli'de 8 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı