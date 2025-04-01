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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda 121 bin kişiye iftar verdi

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ramazan ayında 121 bin vatandaşa iftar verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 08:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 08:57
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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda 121 bin kişiye iftar verdi
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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ramazan ayında 121 bin vatandaşa iftar verdiği bildirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Muğla ve Denizli'de her gün 4 bin vatandaşa iftar verildi, şehit ve gazi aileleri ile kentte eğitim gören öğrenciler iftarda ağırlandı.

        Çocuklara patlamış mısır, salep ve macun şekeri ikram edildi, iftar vakti sofrada bulunamayanlara ise iftarlık verildi.

        Galeri
        Galeri

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