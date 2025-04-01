Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda 121 bin kişiye iftar verdi
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ramazan ayında 121 bin vatandaşa iftar verdiği bildirildi.
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ramazan ayında 121 bin vatandaşa iftar verdiği bildirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Muğla ve Denizli'de her gün 4 bin vatandaşa iftar verildi, şehit ve gazi aileleri ile kentte eğitim gören öğrenciler iftarda ağırlandı.
Çocuklara patlamış mısır, salep ve macun şekeri ikram edildi, iftar vakti sofrada bulunamayanlara ise iftarlık verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.