Aydın'da Polis Haftası kapsamında şehitler anıldı
Aydın'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler mezarları başında anıldı.
Aydın'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler mezarları başında anıldı.
Kemer Mezarlığı Şehitliği'nde programda İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.
Dua edilmesinin ardından program sona erdi.
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