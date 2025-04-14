Aydın'da salyangoz taşıyan sürücüye para cezası

Su ürünleri ruhsat teskeresi ve nakil/menşei belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 37 bin 700 lira para cezası kesildi.

Haber verilmesiyle Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrol noktasına geldi.

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