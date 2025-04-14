Aydın'da salyangoz taşıyan sürücüye para cezası
Aydın'ın Germencik ilçesinde, minibüsünde 1800 kilogram canlı salyangoz bulunan sürücüye 37 bin 700 lira ceza uygulandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, minibüsünde 1800 kilogram canlı salyangoz bulunan sürücüye 37 bin 700 lira ceza uygulandı.
Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çuvalların içinde 1800 kilogram canlı salyangoz ele geçirildi.
Haber verilmesiyle Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrol noktasına geldi.
Su ürünleri ruhsat teskeresi ve nakil/menşei belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 37 bin 700 lira para cezası kesildi.
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