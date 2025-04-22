Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Baba Yusuf Çeken, ilçe genelindeki sahipsiz ve saldırgan köpeklerin tespit edilmesi ve toplanmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.

Atburgazı Mahallesi'nde 19 Nisan'da oynamak için evinin avlusuna çıkan Yiğit Efe Çeken (3), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.