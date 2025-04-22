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        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:06 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:06
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        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Aydın’ın Söke ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Atburgazı Mahallesi'nde 19 Nisan'da oynamak için evinin avlusuna çıkan Yiğit Efe Çeken (3), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Çocuk, olayı gören anne Sevilay Çeken'in müdahalesiyle yaralı kurtuldu.

        Baba Yusuf Çeken tarafından Söke Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit Efe Çeken'in, gözünden yaralandığı belirlendi.

        Yiğit Efe Çeken, buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Baba Yusuf Çeken, ilçe genelindeki sahipsiz ve saldırgan köpeklerin tespit edilmesi ve toplanmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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