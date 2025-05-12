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        Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:00
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        Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Erdal Öztürk (51) idaresindeki 09 PC 865 plakalı traktör, Güneyyaka Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri traktörde bulunan sürücünün annesi Feriştah Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken ölen kadının cenazesi incelemelerin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anne ve oğlunun tarlaya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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