Denizseverler, Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluşturdu

Sıcak havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen denizseverler, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluğa neden oldu.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Aydın'da vatandaşlar, güneşten korunmak için gölge ve kapalı alanlarda vakit geçirdi.

Hafta sonu tatilini ve sıcak havayı değerlendirmek isteyen turistler, Kuşadası ve Didim'deki sahillere akın etti.

Sahillerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, denize girerek güneşlendi.