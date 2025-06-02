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        Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:26
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        Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarına park edilen kamyonette 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

        B.Ö. adlı sürücünün kaçtığının söylenmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İzmir'de, Buca İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kamyonetinin çalındığı ihbarında bulunan B.Ö, gerekli araştırmanın sonunda gözaltına alındı.

        Göçmenler hakkında işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen B.Ö. insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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