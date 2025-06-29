Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı sona erdi

Dereceye giren sporculara kupaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından verildi.

Erkeklerde de Yasin Baysal-Tarık Gül ile karşılaşan Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda Kseniia Mazur-Anna Kalchenko ile final oynayan Merve Çelebi-Yaren Sencer ikilisi şampiyon oldu.

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