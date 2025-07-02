Aydın'da sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği alan 8 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A. ile N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi gösterip fatura hazırladıkları iddia edildi.

Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.