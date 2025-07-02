Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği alan 8 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği alan 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A. ile N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U. ve S.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi gösterip fatura hazırladıkları iddia edildi.

        Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?

        Benzer Haberler

        Aydın'da çöpte göbek bağı kesilmemiş bebek cesedi bulundu
        Aydın'da çöpte göbek bağı kesilmemiş bebek cesedi bulundu
        Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
        Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
        Aydın'da Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan dergi hakkında suç duyuru...
        Aydın'da Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan dergi hakkında suç duyuru...
        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiy...
        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiy...
        Aydın'da babasını tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da babasını tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turist geldi
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turist geldi