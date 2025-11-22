Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kavaklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

