        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:14
        Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kavaklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

