Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 23:06 Güncelleme: 23.11.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        A.T. yönetimindeki 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çeştepe Mahallesi'nde içinde su olmayan kanala devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ve yolcu konumundaki F.Y. yaralandı.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Burunköy'de yangın yolları açılıyor
        Burunköy'de yangın yolları açılıyor
        Didim Belediyespor, Söke deplasmanından galibiyetle çıktı
        Didim Belediyespor, Söke deplasmanından galibiyetle çıktı
        Sporseverler Nysa Antik Kenti'nde buluştu
        Sporseverler Nysa Antik Kenti'nde buluştu
        ASKİ'den su su indirimi komisyon süreciyle ilgili kamuoyuna bilgilendirme
        ASKİ'den su su indirimi komisyon süreciyle ilgili kamuoyuna bilgilendirme
        Başkan Günel, Kuşadası'na turizm yatırımı için pay ayrılmadığını açıkladı
        Başkan Günel, Kuşadası'na turizm yatırımı için pay ayrılmadığını açıkladı
        "Bir Tır Dolusu Mutluluk" Aydın'da
        "Bir Tır Dolusu Mutluluk" Aydın'da