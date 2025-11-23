Aydın'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.T. yönetimindeki 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çeştepe Mahallesi'nde içinde su olmayan kanala devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve yolcu konumundaki F.Y. yaralandı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
