        Aydın'da çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın öldü

        Aydın'da çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin çatısından düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 00:09 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:09
        Aydın'da çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın öldü
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin çatısından düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde yağmur suyu biriktirdiği müstakil evinin çatısına kontrol amacıyla çıkan Necla Tonbak, dengesini kaybedip çatıdan düştü.

        Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

