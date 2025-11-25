Aydın'da çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin çatısından düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde yağmur suyu biriktirdiği müstakil evinin çatısına kontrol amacıyla çıkan Necla Tonbak, dengesini kaybedip çatıdan düştü.
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
