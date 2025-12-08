Aydın'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Görüntülerde, eşini fark eden G.G'nin kaçmaya başlaması, ardından kocası tarafından yakalanıp bıçaklanması, çevredeki bir kişinin olaya müdahale ederek şüpheliyi itmesi yer aldı.

