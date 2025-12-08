Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca gözaltına alındı.

        Köprülü Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda S.G, boşanma aşamasındaki karısı G.G. ile karşılaştı.

        S.G, kendisini görüp kaçan eşini yakalayıp bıçakladı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sırtından yaralanan kadın ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, eşini fark eden G.G'nin kaçmaya başlaması, ardından kocası tarafından yakalanıp bıçaklanması, çevredeki bir kişinin olaya müdahale ederek şüpheliyi itmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Efeler'de FETÖ üyesi şahıs yakalandı
        Efeler'de FETÖ üyesi şahıs yakalandı
        Aydın dağları sağlıklı kestane ağaçlarıyla donatılıyor
        Aydın dağları sağlıklı kestane ağaçlarıyla donatılıyor
        Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini 'kaza' notuyla paylaşan...
        Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini 'kaza' notuyla paylaşan...
        Eğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adli...
        Eğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adli...
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
        Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı