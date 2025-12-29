Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:39 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:39
        Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fadime Yavuz'dan (58) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, Yavuz'u hareketsiz halde buldu.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde vücudunda herhangi bir darp ya da kesi izi bulunmayan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

