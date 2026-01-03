Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iş yerindeki kavgada müşteriyi ağır yaralayan kasiyer tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan kavgada müşteriyi ağır yaralayan kasiyer tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 23:13 Güncelleme: 03.01.2026 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iş yerindeki kavgada müşteriyi ağır yaralayan kasiyer tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan kavgada müşteriyi ağır yaralayan kasiyer tutuklandı.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T'yi darbeden ve polis ekiplerince gözaltına alınan kasiyer K.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen K.Ö, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, S.T'nin bir süre müşteriler ve iş yeri çalışanlarıyla tartıştıktan sonra kasiyer K.Ö'nün yumruk atmasıyla başını sert zemine çarparak ağır yaralandığı yer aldı.

        - Olay

        İlçede dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T, ödeme esnasında sırada bekleyen başka bir müşteriyle tartışmış, tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö, daha sonra S.T. ile tartışmaya başlamıştı.

        Kasiyerin yumruk atması sonucu S.T, kafasını yere çarparak ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

        Polis ekipleri kasiyer K.Ö'yü gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Kuruyemişçideki kavgada müşterinin ağır yaralanmasına neden olan kasiyer tu...
        Kuruyemişçideki kavgada müşterinin ağır yaralanmasına neden olan kasiyer tu...
        Koçarlı Belediyespor 10'da 10 yaptı Başkan Arıcı, futbolcuları yalnız bırak...
        Koçarlı Belediyespor 10'da 10 yaptı Başkan Arıcı, futbolcuları yalnız bırak...
        Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3
        Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3
        Isınmak için yaktığı ateşe tiner döken işçi yaralandı
        Isınmak için yaktığı ateşe tiner döken işçi yaralandı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi