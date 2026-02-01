Habertürk
Habertürk
        Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 19:10 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:10
        Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.


        İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.


        Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı’nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti. Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyeleri, olumsuzluk yaşanan bölgede çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

