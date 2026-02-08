Habertürk
        Söke'de bir kısmı çöken yol ulaşıma kapatıldı

        Söke'de bir kısmı çöken yol ulaşıma kapatıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir kısmı çöken tali yol ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:00
        Söke'de bir kısmı çöken yol ulaşıma kapatıldı
        Aydın'ın Söke ilçesinde bir kısmı çöken tali yol ulaşıma kapatıldı.

        İlçede etkisini gösteren sağanak sonrası Kemalpaşa ile Ağaçlı mahalleleri arasındaki tali yolda çökme yaşandı.

        Haber verilmesiyle bölgeye Büyükşehir ve Söke belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ulaşıma kapatılan yolda çalışma başlatıldı.

