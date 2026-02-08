Söke'de bir kısmı çöken yol ulaşıma kapatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kısmı çöken tali yol ulaşıma kapatıldı. İlçede etkisini gösteren sağanak sonrası Kemalpaşa ile Ağaçlı mahalleleri arasındaki tali yolda çökme yaşandı. Haber verilmesiyle bölgeye Büyükşehir ve Söke belediyesi ekipleri sevk edildi. Ulaşıma kapatılan yolda çalışma başlatıldı.

