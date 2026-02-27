AK Parti milletvekilleri Aydın'da iftara yetişemeyenlere ikramlık dağıttı

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, kentte iftara yetişemeyen vatandaşlara trafikte ikramda bulundu.



AK Parti Aydın Gençlik Kolları tarafından organize edilen "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde trafikte kalan ve iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlık dağıtıldı.



Kuşadası'nda düzenlenen programa katılan Milletvekili Seda Sarıbaş, trafikteki sürücülere ve yolculara ikramlık verdi.



Efeler'de de iftar saatinde yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıtan Milletvekili Mustafa Savaş, gençlerin çabasına vurgu yaparak, "Ramazan dayanışmadır, paylaşmaktır. Gençlerimizin samimiyeti ve gayretiyle şehrimizin dört bir yanında ramazanın bereketini ve muhabbetini büyütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Söke'deki programa katılan Milletvekili Ömer Özmen ise "Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

