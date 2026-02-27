Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        AK Parti milletvekilleri Aydın'da iftara yetişemeyenlere ikramlık dağıttı

        AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, kentte iftara yetişemeyen vatandaşlara trafikte ikramda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti milletvekilleri Aydın'da iftara yetişemeyenlere ikramlık dağıttı

        AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, kentte iftara yetişemeyen vatandaşlara trafikte ikramda bulundu.

        AK Parti Aydın Gençlik Kolları tarafından organize edilen "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde trafikte kalan ve iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlık dağıtıldı.

        Kuşadası'nda düzenlenen programa katılan Milletvekili Seda Sarıbaş, trafikteki sürücülere ve yolculara ikramlık verdi.

        Efeler'de de iftar saatinde yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıtan Milletvekili Mustafa Savaş, gençlerin çabasına vurgu yaparak, "Ramazan dayanışmadır, paylaşmaktır. Gençlerimizin samimiyeti ve gayretiyle şehrimizin dört bir yanında ramazanın bereketini ve muhabbetini büyütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Söke'deki programa katılan Milletvekili Ömer Özmen ise "Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'da üniversite öğrencileri "Kampüs İftarları" programında buluştu
        Aydın'da üniversite öğrencileri "Kampüs İftarları" programında buluştu
        Tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla girdiği inşaattan düşüp, yaralandı
        Tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla girdiği inşaattan düşüp, yaralandı
        Yenipazar'da gençlerin sesi yönetimle buluştu
        Yenipazar'da gençlerin sesi yönetimle buluştu
        Binlerce vatandaş Aydın Büyükşehir'in iftar sofralarında buluşuyor
        Binlerce vatandaş Aydın Büyükşehir'in iftar sofralarında buluşuyor
        Müstehcen içerek bulundurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
        Müstehcen içerek bulundurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Programı'na vatandaşlard...
        Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Programı'na vatandaşlard...