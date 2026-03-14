Söke Gençlerbirliği U-16 ve U-18 takımları kupalarını aldı
Aydın'da, Söke Gençlerbirliği'nin şampiyon olan U-16 ve U-18 futbol takımları, düzenlenen törenle kupalarını aldı.
Aydın'da, Söke Gençlerbirliği'nin şampiyon olan U-16 ve U-18 futbol takımları, düzenlenen törenle kupalarını aldı.
Sazlı Futbol Sahası'ndaki törende konuşan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Evren Gül, Söke Gençlerbirliği'nin önemli başarıya imza attığını söyledi.
Söke Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Özlem Yeşilay ise genç sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Çocuklarımız yeterince emek verdiler. Hocalarımızın da büyük gayretiyle bu kupayı kazandık." dedi.
Konuşmaların ardından şampiyon sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.