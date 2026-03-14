Söke Gençlerbirliği U-16 ve U-18 takımları kupalarını aldı

Aydın'da, Söke Gençlerbirliği'nin şampiyon olan U-16 ve U-18 futbol takımları, düzenlenen törenle kupalarını aldı.



Sazlı Futbol Sahası'ndaki törende konuşan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Evren Gül, Söke Gençlerbirliği'nin önemli başarıya imza attığını söyledi.



Söke Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Özlem Yeşilay ise genç sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Çocuklarımız yeterince emek verdiler. Hocalarımızın da büyük gayretiyle bu kupayı kazandık." dedi.



Konuşmaların ardından şampiyon sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

