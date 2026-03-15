Aydın'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki A.G'nin kullandığı 09 NS 629 plakalı motosiklet Mehmet Özalp Bulvarı'nda Y.A. (17) idaresindeki 09 ALV 938 motosiklete çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile 09 ALV 938 motosikletteki O.T. (17) yola savruldu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.G. ve Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Y.A'nın manevra yaptığı sırada A.G'nin motosikletle çarptığı, ardından tarafların yola düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görülüyor.

