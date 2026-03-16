Aydın'da üzerine demir malzeme düşen kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde halatla çatıya çıkartılmak istenen demir malzemenin üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi 1133 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısına vinçle demir malzeme taşınması sırasında taşıyıcı halat koptu. Malzeme, o sırada sokakta yürüyen N.A'nın (55) üzerine düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



N.A. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Demirleri taşıma işlemi yapan S.A. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.



Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

